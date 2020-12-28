Водитель Mercedes устроил пьяные шашечки. Погиб врач из госпиталя Вишневского

В ДТП на платной трассе погиб врач-трансфузиолог Ярослав Калашников. Он работал в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

Авария произошла 26 декабря. Ярослав Калашников остановился на своем автомобиле на обочине дороги и включил «аварийку». Он вышел из машины, чтобы протереть либо фары, либо дворники, сообщают очевидцы. В этот момент виновник аварии — водитель Mercedes — на огромной скорости сбил врача.

Очевидцы утверждают, что мужчина за рулем иномарки был пьян и «играл в шашки» — несколько километров ехал змейкой от обочины до обочины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили «360», что водитель Mercedes был нетрезв. Во время аварии пострадала его пассажирка, она госпитализирована. Сам водитель переломал руки.

За 10 дней до аварии на машину виновника судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия. В июне этого года водитель Mercedes уже попадал в аварию.

Возбуждено уголовное дело, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику ДТП.

Ярослав Калашников окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова. С 2002 года он работал трансфузиологом.