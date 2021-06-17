Госпитализация пациентов с ковидом в Подмосковье выросла на 70% за неделю

Количество вызовов скорой помощи увеличилось вдвое за последнюю неделю в Подмосковье. Резко возросла и госпитализация пациентов с коронавирусом — их стало на 70% больше.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона. Глава ведомства Светлана Стригункова подчеркнула, что среди госпитализированных все больше жителей в возрасте от 30 до 50 лет.

В два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализация пациентов возросла на 70% пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Московской области начали разворачивать новые койки для пациентов с коронавирусом. Вновь заработает и госпиталь на базе парка «Патриот».

По словам губернатора Андрея Воробьева, уже развернули две тысячи коек в Бронницах, Балашихе, Талдоме, Щелкове, Чехове и других округах Подмосковья.

В Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по доле заражений и госпитализаций.