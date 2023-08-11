Подмосковье 11 августа 2023, 19:48 Госпитализация и сестринский уход стали доступны через портал «Паллиативная помощь» Подмосковья Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО

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Жители Московской области получили возможность оформить заявку на госпитализацию и сестринский уход на портале «Паллиативная помощь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Благодаря работе Центра развития цифровых технологий Московской области сервис работает уже полгода. На портале есть все необходимое для паллиативной помощи.

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«Это адреса медицинских учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, их графики работы. Портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, полезные советы, рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое», — уточнили в ведомстве.

В Подмосковье работает кол-центр по оказанию паллиативной помощи, по номеру: +7(498)683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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