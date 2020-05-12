Поможет Подмосковью с нагрузкой. Госпиталь в «Патриоте» начал принимать пациентов с COVID-19

Госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли на базе конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» в Одинцовском округе. Там уже принимают людей. Всего в стационаре развернут 1420 коек. Медицинское учреждение поможет снизить нагрузку на другие больницы региона.

Источник фото: телеканал «360»

Госпиталь развернулся на 47 тысячах квадратных метров. Он представляет собой четыре больших блока, в каждом из которых в среднем по 400 коек.

«Мы уже открыли первый блок, начинаем принимать пациентов. Пациенты поступают те, которые не нуждаются в кислороде, которым уже начата терапия. Им нужно просто завершить ее и затем приступить к первому этапу мер, связанных с тем, чтобы инфекция дальше не распространялась», — пояснил Дмитрий Айзиков, руководитель инфекционного центра «Патриот», заместитель главного врача Одинцовской городской больницы.

Айзиков уточнил, что пациенты, которые пошли на поправку, должны находиться некоторое время под наблюдением врачей в стационаре. После этого их выпишут под динамическое наблюдение участкового врача, где они будут соблюдать меры карантина еще 14 дней.

Источник фото: телеканал «360»

Открытие следующих блоков состоится в скором времени. Они рассчитаны на пациентов, нуждающихся в поддержке кислородом. Два больших блока уже оснащают необходимым оборудованием.

«Сейчас идет установка оборудования ИВЛ, протягивается магистральный кислород, чтобы можно было подвести его к каждой койке. Ориентировочно мы запланировали 620 коек под кислород и 20 коек реанимационных», — отметил Айзиков.

В госпиталь приобретают самое современное оборудование, максимально удобные койки. Все делается для того, чтобы создать комфортные условия для пациентов.

Источник фото: телеканал «360»

Стационар на базе комплекса «Патриот» решит стратегически важную задачу: он поможет предотвратить распространение инфекции.

«Те, кто попал в лечебное учреждение в связи с тяжестью своего состояния, некоторое время могут продолжать выделять вирус в окружающую среду, и, чтобы прекратить эпидемический процесс, они должны быть какое-то время на карантине. В том числе в наших условиях. Открывая этот центр, мы решаем стратегическую задачу», — объяснил Айзиков.

Он пояснил, что в один из блоков госпиталя будут переводить пациентов, которые пошли на поправку и больше не нуждаются в кислороде. Это позволит освободить койки с кислородом и аппаратами ИВЛ для нуждающихся в других больницах.

«Просто так выписывать нельзя, для этого мы берем пациентов к себе, тем самым мы освобождаем тот коечный фонд, в котором остро нуждаются пациенты, находящиеся дома, в машинах скорой помощи. Снимается та самая колоссальная нагрузка, которая была на всю систему здравоохранения региона», — заключил Айзиков.

Источник фото: телеканал «360»

Открыть госпиталь удалось благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и поддержке Министерства обороны РФ.

Врач отметил, что центр сможет функционировать в полном объеме благодаря тому, что сюда присылают военных врачей и военных студентов, которые будут помогать медикам оказывать помощь пациентам.

«Министерство обороны активно помогает нам сейчас, они присылают нам 630 человек. Это включая средний и младший медицинский персонал, включая специалистов, включая врачей, которые занимаются диагностикой, и гражданский сектор тоже принимает активное участие», — подчеркнул Айзиков.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один госпиталь для пациентов с COVID-19 открылся в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Красногорске. 12 мая он начал прием больных. В стационаре подготовили 1040 коек.

Там будут лечить в основном пациентов, у которых болезнь протекает не в тяжелой форме. В боксах четырехместные палаты с душевыми, туалетами, телевизорами. 920 коек оборудовали кислородом. Еще 120 — аппаратами ИВЛ. В новой больнице работают более тысячи медиков.

Госпиталь расположился на площади 18 тысяч квадратных метров.

Больница появилась внутри выставочного центра по поручению губернатора Воробьева. К работе приступили в ночь на 30 апреля и за неделю под госпиталь переоборудовали огромное выставочное пространство.

Стационар в «Крокус Экспо» является филиалом Красногорской больницы.