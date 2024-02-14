Подмосковье 14 февраля 2024, 10:02 Госпиталь в Донецке получил гуманитарный груз с лекарствами и теплыми вещами из Подмосковья Волонтёры группы «Zа нами Победа» привезли гуманитарную помощь в госпиталь Донецка / Хавива Фонина

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Около 50 коробок с медикаментами, продуктами питания и теплыми вещами привезли подмосковные волонтеры группы «Zа нами Победа» в госпиталь Донецка. Ценный груз пришлось разгружать вдали от больницы, чтобы не попасть под обстрел дронов ВСУ.

Руководитель волонтерского движения Владимир Авдеенко рассказал, что в госпитале Донецка лечатся бойцы с сезонными простудными заболеваниями. Раненым участникам СВО оказывают здесь первую медицинскую помощь.

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«Госпиталю необходимы все медикаменты. В сезон холодов особенно требуются противовирусные препараты, лекарства, которые помогают быстро справиться с простудой. Могут пригодиться средства, снижающие давление, и другие лекарства», — говорит волонтер.

Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина

Этой зимой в зоне СВО не столько холодно, сколько сыро. Тепло в блиндажах удается сохранять в том числе благодаря печкам, поступающим из Подмосковья с гуманитарной помощью. С помощью одной из них бойцы даже оборудовали маленькую баню прямо на передовой. Ее топят каждую неделю, что позволяет не только поддерживать гигиену, но и прогреться.

Участники СВО поблагодарили волонтеров, которые снова доставили гуманитарную помощь из Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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