Подмосковье 14 апреля 2023, 08:50 Госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске отметил 40-летний юбилей

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Госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске отметил 40-летний юбилей. Сотрудникам вручили именные благодарности от Министерства здравоохранения Московской области.

Поздравили сотрудников госпиталя начальник управления Министерства здравоохранения Московской области Людмила Каркина, заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Александр Иванов и председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

Госпиталь был открыт в 1983 году. Лечение там проходят пожилые пациенты, в том числе ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие и члены их семей, участники СВО.

«Созданный для оказания стационарной медпомощи инвалидам Великой Отечественной войны, госпиталь и сегодня помогает пройти реабилитацию уже участникам специальной военной операции. В 2020 году, когда весь мир столкнулся с пандемией, коллектив оперативно пришел на помощь: развернули на базе госпиталя койки для лечения больных ковидом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Каждый год лечение в учреждении получают от 10 до 14 тысяч человек. В 2023 году госпиталь закупит новое оборудование — рентген-аппараты, УЗИ-аппараты и анализаторы.

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