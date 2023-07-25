25 июля 2023, 16:37
Госдума разрешила властям Подмосковья эвакуировать машины
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому органы власти Московской области могут наделить правом эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Инициативу предложила Мособлдума.
Аналогичные проекты уже реализовали в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных регионах такими полномочиями обладают только сотрудники ГИБДД.
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«Учитывая, что Московская область занимает среди субъектов страны второе место по численности населения и общей величине автопарка, необходимость наделения и нашего региона такими полномочиями объяснима», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, местные жители жалуются на нарушителей, кроме того, машин в регионе много. Решение Госдумы снизит нагрузку на инспекторов ГИБДД.
Полномочия передадут по соглашению между МВД и правительством Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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Мособлдума
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