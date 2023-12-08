Подмосковье 08 декабря 2023, 16:57 Госдума предложила сделать сдачу нормативов ГТО обязательной для школьников Unsplash

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Сдача нормативов спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» может стать обязательной и ежегодной для школ России. Такое предложение поступило от Госдумы. Письмо с инициативой направят в Минпросвещения и Минспорта в ближайшее время.

Инициатор законопроекта — депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов.

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«Здоровье, сила и крепость духа — то, что должно быть в каждом из нас с детства. Конечно, обрести все это помогает спорт. Необязательно „большой“, необязательно „профессиональный“. Мы говорим про умеренные физические нагрузки», — сказал Сергей Колунов.

Он подчеркнул, что сейчас решение о занятиях спортом отдано на откуп самим подросткам. Зачастую школьники предпочитают обходить спортивные дисциплины стороной.

«Мы должны это исправить. И помочь в этом сможет введение ежегодным мероприятием обязательной сдачи нормативов ГТО в российских школах», — отметил депутат.

Сергей Колунов добавил, что речь идет о здоровье нации, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы дети росли спортивными, подтянутыми и активными.

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