04 марта 2024, 14:46
Госавтоинспекция усилила контроль за трезвостью водителей в Одинцове
В выходные дни на дорогах Одинцовского городского округа сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Во время акции осмотрели свыше 50 автомобилей.
Инспекторы дорожного движения останавливали автомобили и на основе визуальных признаков оценивали трезвость водителей. Во время проверки автовладельцам напомнили о серьезности последствий управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и раздали буклеты.
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В ходе акции не выявили ни одного нарушения. Это подтверждает высокие результаты работы сотрудников полиции и законопослушность большинства автолюбителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.
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