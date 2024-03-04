Подмосковье 04 марта 2024, 14:46 Госавтоинспекция усилила контроль за трезвостью водителей в Одинцове Пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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В выходные дни на дорогах Одинцовского городского округа сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Во время акции осмотрели свыше 50 автомобилей.

Инспекторы дорожного движения останавливали автомобили и на основе визуальных признаков оценивали трезвость водителей. Во время проверки автовладельцам напомнили о серьезности последствий управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и раздали буклеты.

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В ходе акции не выявили ни одного нарушения. Это подтверждает высокие результаты работы сотрудников полиции и законопослушность большинства автолюбителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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