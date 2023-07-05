Подмосковье 05 июля 2023, 13:35 Госавтоинспекция провела праздник для детей в парке Солнечногорска

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Праздник «Путешествуем на зеленый свет» прошел в городском парке Солнечногорска. Автоинспекторы вместе с управлением культуры администрации муниципалитета провели детские конкурсы и мероприятия, посвященные безопасности на дороге.

Инспекторы 1-го батальона 1-го полка ДПС ГИБДД показали детям свой служебный транспорт, провели лекцию о правилах дорожного движения», эстафету, забег, акцию «Светоотражающий значок» и другие мероприятия.

«В рамках такого детского мероприятия поднимаются довольно взрослые темы, связанные с безопасностью детей на дороге. Очень важно донести до детей информацию, как правильно вести себя на пешеходном переходе и на какой сигнал светофора можно переходить дорогу», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Праздник приурочили ко Дню ГИБДД, который отмечается ежегодно 3 июля.

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