30 января 2024, 12:47
Госавтоинспекция Подмосковья разъяснит родителям правила перевозки детей
Госавтоинспекция Подмосковья проведет социальную кампанию под девизом «Маленький пассажир — большая ответственность!» с 29 января по 25 февраля. Автовладельцам расскажут о важности соблюдения правил дорожного движения и использования детских удерживающих устройств.
Перед началом социального раунда в официальном канале Госавтоинспекции в Telegram был запущен опрос среди жителей Подмосковья. Это обсуждение поможет оценить, насколько родители осведомлены о том, как обеспечить безопасность детей во время автомобильных поездок.
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Инициативу Госавтоинспекции Подмосковья уже поддержали знаменитые фигуристы и олимпийские чемпионы, среди которых Аделина Сотникова, Егор Чудин и Илья Авербух. Они записали видеообращения, призвав родителей соблюдать правила при перевозке детей. За ними последовали и другие спортсмены.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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