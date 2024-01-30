Подмосковье 30 января 2024, 12:47 Госавтоинспекция Подмосковья разъяснит родителям правила перевозки детей Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Госавтоинспекция Подмосковья проведет социальную кампанию под девизом «Маленький пассажир — большая ответственность!» с 29 января по 25 февраля. Автовладельцам расскажут о важности соблюдения правил дорожного движения и использования детских удерживающих устройств.

Перед началом социального раунда в официальном канале Госавтоинспекции в Telegram был запущен опрос среди жителей Подмосковья. Это обсуждение поможет оценить, насколько родители осведомлены о том, как обеспечить безопасность детей во время автомобильных поездок.

Реклама

Инициативу Госавтоинспекции Подмосковья уже поддержали знаменитые фигуристы и олимпийские чемпионы, среди которых Аделина Сотникова, Егор Чудин и Илья Авербух. Они записали видеообращения, призвав родителей соблюдать правила при перевозке детей. За ними последовали и другие спортсмены.

Минтранс МО

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».