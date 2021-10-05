Госавтоинспекция Подмосковья поздравила учителей с праздником. Видео

Работники Госавтоинспекции Подмосковья поздравили педагогов с праздником. Ее начальник Виктор Кузнецов и его коллеги вспомнили о том, как когда-то давно тоже сидели за партами школ. Они поблагодарили учителей, пожелав им счастья, благополучия, а еще безопасности на дорогах.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов отметил, что в жизни каждого человека важна роль школьных педагогов.

«От всей души поздравляю вас с Днем учителя. Этот праздник стал по-настоящему всенародным. И мы всегда вспоминаем с улыбкой наши школьные годы, то беззаботное веселое время. Каждый из нас сидел за партой, слушая любимых учителей», — сказал он.

Кадр из видеоролика от Госавтоинспекции Подмосковья

Теперь, по его словам, инспекторы вместе с преподавателями рассказывают детям о правилах поведения на дороге и учат их безопасности.

Именно педагогам мы благодарны за наш первый шаг во взрослую жизнь. Теперь мы вместе с вами обучаем детей безопасному поведению на дороге. Наша с вами главная задача — сохранить их жизни и здоровье Виктор Кузнецов.

Кадр из видеоролика от Госавтоинспекции Подмосковья

К поздравлению руководителя Госавтоинспекции Подмосковья присоединились и его коллеги. Сегодня они поздравляют всех учителей, желая им благополучия и здоровья.