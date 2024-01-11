Подмосковье 11 января 2024, 19:23 Госавтоинспекторы в Лобне провели профилактический рейд «Ребенок-пассажир» Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по г.о. Лобня

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Автоинспекторы провели беседы на тему безопасной перевозки детей с водителями в Лобне. Профилактическое мероприятие прошло в рамках акции «Зимние каникулы».

В рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» в городском округе Лобня сотрудники полиции провели рейд «Ребенок-пассажир». Мероприятие было направлено на соблюдение водителями правил перевозки детей, а также на снижение травматизма среди маленьких пассажиров.

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Сотрудники полиции проверили более 60 автомобилей в остановочном коридоре. Нарушений правил перевозки детей в салоне транспортных средств выявлено не было.

В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила безопасности на дорогах, особенно при перевозке детей, и быть внимательными к ним во время зимних каникул.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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