Подмосковье 30 января 2024, 15:11 Госавтоинспекторы и спасатели провели беседу о безопасности со студентами колледжа в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Студентам колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске рассказали о правилах безопасности в быту и на дорогах. Беседу с ребятами провели инспекторы ГИБДД и спасатели, мероприятие приурочили ко Дню студента.

Со студентами встретились сотрудники Госавтоинспекции, отдела надзорной деятельности и поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас». Ребятам напомнили правила безопасности на дороге и порекомендовали использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Напомнили им и о правилах пожарной безопасности в быту.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Этот день для студентов стал поводом не только для поздравлений и пожеланий, но для профилактической работы с ними в области безопасности жизнедеятельности, чтобы исключить различного рода происшествия и чрезвычайные ситуации», — отметил заместитель начальника 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» Сергей Яшин.

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