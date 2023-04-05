Подмосковье 05 апреля 2023, 16:55 Городскую среду назвали благоприятной в 70 городах Подмосковья министерство благоустройства

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Подмосковье пятый год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. По итогам прошлого года 70 городов региона признали территориями с благоприятной городской средой — это 95% от общего количества, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министр поучаствовал в третьей Международной выставке-конференции ParkSeason Expo.

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«Слаженная работа всех ведомств под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, системный подход и вовлечение жителей в процессы развития комфортной среды путем проведения голосований и общественных обсуждений», — сообщил Хайкин.

По его словам, масштабная программа по формированию комфортной городской среды в Подмосковье реализуется с 2017 года. За шесть лет в регионе преобразили 420 общественных территорий. Это 180 пешеходных зон, 69 парков, 34 площади, 37 набережных, 55 скверов, 45 зон отдыха. На этот год наметили благоустроить 55 объектов.

Всего в регионе функционируют 184 парка культуры и отдыха. В прошлом году их посетили 57,2 миллиона человек, это на 16,1 миллиона больше, чем годом ранее. За три года посещаемость подмосковных парков увеличилась в четыре раза.

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