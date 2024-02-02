Подмосковье 02 февраля 2024, 11:31 Городскую площадь и торговые ряды благоустроили в Верее Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство в Верее провели по программе «Формирование комфортной городской среды». В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что основная идея проекта — восстановление общественной функции пространства в центральной части города.

«Верея — самый маленький и одновременно один из самых древних городов региона. В центре города наслоились и памятники героям двух войн, и торговые зоны, и административные здания, и детские игровые площадки, почти каждое здание — памятник истории», — подчеркнул министр благоустройства Михаил Хайкин.

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Преображение затронуло городскую площадь, торговые ряды и территорию Комсомольского сквера. Центральной площади вернули исторический облик, который она имела несколько веков назад. В сквере обустроили детскую площадку и пространство для проведения различных мероприятий, а между площадью и сквером появился фонтан.

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