Подмосковье 16 августа 2023, 16:39 Городскую больницу в Жуковском отремонтируют до конца года Официальный сайт ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница»

Читать 360tv в

Городскую клиническую больницу на улице Фрунзе в Жуковском отремонтируют до конца года. Открытый конкурс на поиск подрядчика работ продлится до 28 августа.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, информацию об объекте опубликовали в Единой информационной системе закупок. Стартовая цена контракта составляет почти 70 миллионов рублей.

Реклама

Ознакомиться с актуальными закупками можно также на портале ЕАСУ3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».