16 августа 2023, 16:39
Городскую больницу в Жуковском отремонтируют до конца года
Городскую клиническую больницу на улице Фрунзе в Жуковском отремонтируют до конца года. Открытый конкурс на поиск подрядчика работ продлится до 28 августа.
Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, информацию об объекте опубликовали в Единой информационной системе закупок. Стартовая цена контракта составляет почти 70 миллионов рублей.
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Ознакомиться с актуальными закупками можно также на портале ЕАСУ3.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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