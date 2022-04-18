Городской субботник собрал 13 тысяч химчан

В общеобластном субботнике в Химках приняли участие глава городского округа Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Вместе с жителями и городскими службами они приводили в порядок парк «Дубки» вблизи памятника самолету ЛА-7.

«Большое спасибо всем, кто сегодня нашел в себе силы и пришел на наш субботник. В уборочных работах по всему округу приняли участие тысячи химчан. Мы задействовали 28 различных локаций. Это замечательная и добрая традиция — вместе наводить порядок в любимом городе и преображать его к весне!», — сказал Дмитрий Волошин.

В этом году организаторы субботника в Химках предложили 28 площадок. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В субботнике приняли участие около 13 тысяч человек. Центральной площадкой субботника стал парк «Дубки». Помимо уборки оставшегося снега, мусора и листьев, в парке высадили липы.

Кроме того, в областном субботнике в Химках приняли участие 819 предприятий. Им в помощь было предоставлено 85 единиц техники. За один день химчане привели в порядок 125 гектаров общественных территорий.

В парках и скверах высадили 20 деревьев и 25 кустарников, а также отремонтировали и покрасили скамейки и арт-объекты, установили новые урны. Жителям раздавали черные, красные и зеленые пакеты для раздельной сортировки отходов.

Также был организован конкурс «Лучшая команда субботника-2022». По итогам субботника победителем конкурса стала команда управляющей компании «Жилищник». Второе и третье места заняли «Химводоканал» и «Химкиэлектротранс».