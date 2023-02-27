Подмосковье 27 февраля 2023, 18:14 Городской парк на улице Туполева благоустроят в Жуковском

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В 2023 году главный городской парк культуры и отдыха обновят в Жуковском. Территория благоустройства располагается в границах улиц Пушкина, Гарнаева и Чкалова, а также Туполевского шоссе. Работы планируют завершить к сентябрю.

«Сюда приходят гулять с детьми, заниматься спортом. Важно, чтобы тут было все продумано и удобно для людей», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, территория будет разделена на зоны: прогулочную, детскую, спортивную и техническую. Пространство также озеленят. На площади добавятся новые павильоны, а существующие обновят для поддержания единого архитектурного стиля.

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Зоны аттракционов, детской, спортивной и собачьей площадок останутся на прежних местах. Спортивная зона будет включать воркаут, поле для бадминтона, трибуну с навесом и зоной отдыха. Оборудование на всех площадках будет деревянным.

В парке обновят малые архитектурные формы, а также установят современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

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