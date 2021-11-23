Городской округ Серпухов стал лидером по количеству отремонтированных подъездов

Новые почтовые ящики со стеклянными дверцами, рисунки природы на стенах и новые лифты — все это подъезд многоквартирного дома в городском округе Серпухов после ремонта. Жильцы дома в разговоре с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым отметили, что после благоустройства соседи прекратили мусорить и курить в подъезде.

Глава региона рассказал, что когда в первый раз приехал в городской округ, просто спрашивал у жителей, что нужно изменить.

«На улице подошел к двум женщинам и спросил: „С чего мне начать? Что первое нужно сделать?“ Никто ни про подъезд, ни про двор не говорил. Одна говорит: „Сделайте тротуар. У меня туфли, а я их обуть не могу“. И вот благодаря им мы проанализировали ситуацию в Подмосковье с тротуарами. И до сих пор эта программа одна из самых востребованных», — поделился губернатор.

Пообщаться с главой Московской области пришла жительница соседнего дома. Она попросила Андрея Воробьева о ремонте в подъезде ее дома.

«В следующем году у нас будет шесть лет, как мы подъезды ремонтируем. Так что и до вас доберемся. Главное, чтобы вы с соседями договорились, как вы его видите», — ответил губернатор Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что в этом году в регионе должны отремонтировать 12 300 подъездов. Сделано уже 90% из запланированного. До конца года все работы закончат.

«Надо сказать, что работа шла непросто. Изменились цены, из-за ковида пропали бригады строителей. Но мы справились. 90% сделали», — заявил министр.

Антон Велиховский отметил, что в этом году городской округ Серпухов по общему количеству отремонтированных подъездов стал лидером. Общий объем работ завершен на 98%.

«За последние пять лет в Московской области очень много сделано по этой программе. Всего в регионе 147 тысяч подъездов, из которых отремонтировали более 90 тысяч. То есть более половины уже готовы — и эта работа продолжается», — подчеркнул министр.

Каждый подъезд оформляется в отдельной тематике. Ее выбирают сами жители, и они же решают, что должно появиться в отремонтированной парадной. Кто-то хочет рисунки на стенах, кто-то просит зеркало. Московская область компенсирует часть расходов управляющей компании, которая полностью оплачивает ремонт. Но главное, что в подъездах больше нет стандартно окрашенных стен, а каждый из них получил собственный образ.