Подмосковье 13 февраля 2024, 15:39 Городской округ Одинцово стал лучшим по привлечению врачей в поликлиники Подмосковья Unsplash

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На совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения Подмосковья. Одинцовский округ стал лидером среди крупных муниципалитетов Подмосковья по числу принятых врачей в поликлиники. В 2023 году на работу приняли 201 врача. Это привело к кадровому профициту в 55 человек.

На сегодняшний день в регионе работает 26 тысяч врачей и 46 тысяч человек среднего медперсонала. За 2023 год было привлечено более 5,5 тысячи квалифицированных профильных специалистов и 7,5 тысячи работников среднего медицинского персонала.

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Среди наиболее востребованных специальностей выделяются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, неврологи, травматологи-ортопеды, офтальмологи, оториноларингологи и специалисты по функциональной диагностике.

Основным источником привлечения кадров являются другие регионы, такие как Тверь, Рязань, Саратов, где расположены медицинские вузы. Также активно привлекаются молодые специалисты, окончившие медицинские вузы, и специалисты из частных медицинских организаций. Важным направлением является привлечение специалистов первичного звена.

В 2023 году в Подмосковье увеличены контрольные цифры приема студентов в медицинские колледжи на 40%, обучение начали 2400 студентов. Для поддержки кадров среднего медицинского персонала организована работа по распределению студентов по больницам. Также введен проект медицинских отрядов, где главные врачи выезжают в другие регионы и набирают студентов для практики в областных медучреждениях. В рамках этого проекта студентам обеспечивается проживание и питание за счет муниципалитетов.

Для удержания специалистов в регионе действуют программы соцподдержки, такие как «Социальная ипотека», предоставление земельных участков для строительства жилья, различные доплаты и компенсации. Эти меры также распространяются на муниципальный уровень. Одинцовский округ занимает одно из лидирующих мест по количеству получателей социальной поддержки в Подмосковье.

Ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

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