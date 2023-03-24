Подмосковье 24 марта 2023, 10:52 Городской округ Чехов получил 10 новых автобусов с USB-розетками

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Городской округ Чехов получил 10 новых автобусов ЛиАЗ. Машины только сошли с заводского конвейера. В них есть все необходимое — камеры слежения, wi-fi роутеры и USB-зарядки для телефонов.

Автобусы оборудованы видеонаблюдением и всей новейшей электроникой для комфорта и безопасности. Например, машина не поедет, если открыта дверь или водитель не пристегнут.

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Также в новых автобусах отличная шумоизоляция. Работу двигателя в салоне практически не слышно. Такая техника понравится не только пассажирам, но и водителям.

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«Люди увидят новый транспорт — комфортабельный, удобный, есть USB-разъемы, чтобы все могли заряжать свои мобильные телефоны. Плюс потянутся к нам новые водители, потому что работать на новом подвижном составе гораздо удобнее», — считает директор филиала МАП № 5 АО «Мострансавто» Владимир Шилин.

Маршрутная сеть в Чехове одна из самых протяженных в Подмосковье, поэтому за развитием общественного транспорта здесь пристально следят. Проверил работу новых машин лично глава округа. Он отметил, что благодаря новым автобусам удастся улучшить качество услуг.

«Хочу сказать, что тема общественного транспорта для нашего округа очень актуальна. Округ растет, жителей становится все больше. Конечно, летний период — это особенный для нас период с учетом дачников. Количество обращений на выходы на рейс общественного транспорта вырастает в геометрической прогрессии. Поэтому <…> новые 10 единиц изменят качество оказываемых услуг», — рассказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Новые автобусы уже вышли в свои первые рейсы по самым востребованным маршрутам округа.

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