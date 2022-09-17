Городской молодежный медиафорум прошел в Балашихе | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 05:29 Поделиться Telegram

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Viber Городской молодежный медиафорум прошел в Балашихе Городской молодежный медиафорум с лекторием от проекта «Культурный код» прошел в Балашихе

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Достичь успеха в стрит-арте, сделать стилевой брендбук или понять основы современной журналистики. Секретами мастерства поделились профессионалы из разных сфер на городском молодежном медиафоруме в Балашихе, совместно с лекторием от творческого проекта «Культурный код».

«В первую очередь организаторы фестиваля рассказали про цель создания этого проекта, про его философию, про глубину взаимодействия между художниками, между жителями, между органами местного самоуправления. Насколько это тесный симбиоз взаимодействия. Насколько он вообще меняет среду и атмосферу городского пространства», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

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Частичкой своего творчества c молодежью поделились художники-участники фестиваля «Культурный код». Те, без которых этот месяц точно не стал бы таким ярким.

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«Рассказали про вообще путь. Про выбор профессии, как выбор образа жизни, насколько он глубоко и разнообразно представлен в целом в стране и в мире. Потому что для многих не очевиден такой путь жизненный как художника, как граффитиста», — отметил Тарасевич.

Лекции были от экспертов медиасферы по фото и видеомонтажу, дизайну, современному искусству и медиа. Площадка объединила более 20 спикеров, 100 участников. Но все-таки большего всего сегодня восхищались муралами.

«Мне кажется, что в принципе муралы и граффити это делает наш город гораздо красочнее. Он вызывает позитивные эмоции, ты идешь куда-нибудь, у тебя не задался день, но ты смотришь на них и думаешь: „Боже как же это красиво! Как же это просто прекрасно и ярко!“» — отметила участник медиафорума Ксения Беляева.

Молодежный медиафорум еще больше объединил жителей и художников международного фестиваля «Культурный код».

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