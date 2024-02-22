Подмосковье 22 февраля 2024, 18:41 Городской фестиваль-конкурс школьных театральных коллективов прошел в Лобне Unsplash

Читать 360tv в

Вчера, 21 февраля, в лобненской школе № 2 состоялся второй городской фестиваль-конкурс среди театральных коллективов. Он был посвящен 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.

Творческие студии и кружки представили постановки сказок, историй из «Повестей Белкина» и романа в стихах «Евгений Онегин». В номинации «Развитие» победил коллектив школы № 5, а в номинации «Дебют» — школа № 2.

Реклама

В Лобне уделяется значительное внимание развитию дополнительного образования. Здесь функционируют бесплатные секции и кружки различных направлений. Они организованны как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».