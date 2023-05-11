Подмосковье 11 мая 2023, 13:11 Городские округа Подмосковья получили новую уборочную технику Unsplash

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Городские округа Московской области получили 100 единиц оборудования для уборки территорий, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области. Техника предоставлена в безвозмездное пользование в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Уборочное оборудование получили 22 муниципалитета. В их число вошли Воскресенск, Химки, Домодедово, Лосино-Петровский, Электросталь, Дзержинский, Раменский, Сергиев Посад, Щелково, Фрязино, Коломна, Люберцы, Серпухов, Луховицы, Краснознаменск, Жуковский, Богородский, Звездный городок, Мытищи, Электросталь, Люберцы и Красногорск.

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Округам предоставлены трактор «Беларус 82.1», фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом, специальный гидроподъемник и тракторный полуприцеп-цистерна ЛКТ-4П.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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