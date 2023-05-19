Подмосковье 19 мая 2023, 09:01 Городские службы займутся комплексным благоустройством дворов в Лобне

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Комплексное благоустройство дворов проведут в Лобне. Городские службы отремонтируют детские и спортивные площадки, посадят цветы, приведут в порядок газоны и скамейки.

Администрация Лобни и управляющие компании прислушиваются ко всем пожеланиям жителей и готовы реализовать любые предложения. Главное, чтобы проект учитывал расположение коммуникаций и не выбивался из бюджета.

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«У нас есть чат жителей домов, где они оставляют свои заявки. На основании этих чатов мы выбираем заявки и выходим для выполнения. Работаем с утра до вечера. <…> Жители очень активные, стараемся с ними наладить контакт», — рассказала начальник домоуправления № 2 Надежда Комарова.

Во дворах обновляют горки и качели, устанавливают и красят скамейки и ограждения, отсыпают дорожки, высаживают кустарники и деревья, обустраивают парковки. Жители не только высказывают пожелания, но и сами активно включаются в работы по благоустройству.

Многое удалось сделать во время месячника чистоты и благоустройства, который проходил в апреле. После двух общегородских субботников город стал заметно чище.

Впереди не менее напряженная работа. В Лобне более 500 многоэтажных домов, и жители каждого из них хотят, чтобы их двор был красивым, комфортным и безопасным.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что в мае количество обращений по поводу чистоты и благоустройства снизилось на 23%.

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