Подмосковье 11 марта 2024, 11:49 Городские службы в Одинцове начали подготовку к весенним паводкам Медиасток.рф

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Совещание по подготовке к весенним паводкам прошло в администрации Одинцовского округа. Городские службы проверят готовность дамб, а также управляющих компаний и мобильных бригад к ликвидации последствий возможных подтоплений.

«Снега этой зимой выпало много. Высота снежного покрова достигала 70 сантиметров. Это в два раза больше, чем средний показатель. Половодье ожидается выше нормы и будет более продолжительным по времени. Для нас это явная угроза подтопления. Важно действовать проактивно, на упреждение: не устранять последствия чрезвычайных происшествий, когда они произошли, а в постоянном режиме отслеживать ситуацию в опасных и аварийных местах», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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Он напомнил, как в 2023 году прорвало дамбу в микрорайоне Ракитня в Звенигороде. При этом сооружение укрепляли и инспектировали. Глава подчеркнул, что подобная ситуация не должна повториться.

Ответственные службы проводят работы по предупреждению паводков на 80 гидротехнических сооружениях округа, в проблемных СНТ, в селе Введенское и деревне Чапаевка, в микрорайонах Новая Трехгорка, Гусарская Баллада, Верхний Посад в Звенигороде и Кубинке-10.

«Нам важно разобраться, как мы взаимодействуем с МЧС и другими ответственными службами, какие у нас созданы бригады для ликвидации последствий возможных подтоплений. Хватает ли у нас сил, средств, достаточно ли у этих бригад инвентаря и техники. Кто и какими силами чистит реки, водосточные коллекторы, ливневые канализации, дождеприемные колодцы, каналы вдоль дома. Кто проводит обход и осмотр территории СНТ, подвалов, как выставлен алгоритм этой работы», — отметил Андрей Иванов.

О подготовке служб и инфраструктуры округа к паводкам на совещании доложили начальник Управления по вопросам техники безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Давыдов, первый заместитель главы Михаил Пайсов, заместители главы Станислав Григорьев и Михаил Коротаев, начальник 7-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Пряхин.

Работы в этом направлении продолжатся, пока ситуация с паводками в округе не стабилизируется.

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