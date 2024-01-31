Подмосковье 31 января 2024, 21:56 Городские службы Подмосковья перевели в усиленный режим работы из-за приближающегося ливня Фото: Администрация г.о. Химки

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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Московской области в ночь на 1 февраля. Ожидается сильный ливень, который может привести к гололедице на дорогах. В связи с этим городские службы переведены на усиленный режим работы.

Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова обратилась к горожанам с просьбой быть максимально внимательными и аккуратными в условиях непогоды. Она также просит не оставлять автомобили возле контейнерных площадок и подъездов.

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«Такие действия будут затруднять не только вывоз мусора, но и уборку прилегающих зон», — подчеркнула Светлана Аипова.

При гололеде на дорогах жителям Московской области рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, следует проявить особую осторожность при перемещении по скольких тротуарам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выводят свыше двух тысяч единиц специальной техники.

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