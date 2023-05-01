Подмосковье 01 мая 2023, 18:04 Городские парки открыли в Химках 1 мая

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В День весны и труда в Химках открыли городские парки. Глава муниципалитета Дмитрий Волошин поздравил жителей с Первомаем и открытием летнего сезона.

«Поздравляю всех жителей и гостей города с праздником весны и труда. По традиции 1 мая мы даем старт парковому сезону. Весь апрель коммунальные службы приводили зоны отдыха в порядок после зимы», — заявил Волошин.

В парках «Дубки», «Подрезково», «Два берега» и имени Величко для жителей организовали концерты с кавер-группами, лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Желающие могли купить товары на ярмарках, а дети — поучаствовать в мастер-классах, конкурсе рисунков на асфальте и нанести аквагрим.

Также в Химках стартовала программа губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Она будет действовать до сентября. За это время в рамках проекта в парках Химок проведут более тысячи мероприятий, в том числе дискотеки, спектакли, концерты, тренировки на свежем воздухе и другое.

К 1 мая в Химках запустили все фонтаны, их более 15. В этом году впервые включили новый сухой фонтан в парке Толстого. В этой общественной зоне площадью более 25 гектаров продолжается модернизация.

В этом году в парке преобразили центральную аллею с тремя навесами, обустроили детскую площадку и часть дорожно-тропиночной сети. Также в Химках установили колесо обозрения высотой 50 метров.

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