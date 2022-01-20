Городские округа с лучшей расчисткой крыш от сосулек назвали в Подмосковье

Управляющие компании из Власихи и Зарайска успешнее остальных в Подмосковье справились с очисткой крыш от сосулек. Они возглавили январский рейтинг.

Как рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, у 19 городских округов показатели превысили 90%, а Власиха и Зарайск стали безоговорочными лидерами.

Хочу подчеркнуть, что главное для всех управляющих компаний — поддерживать безопасность и жизнеспособность всего строения дома Ольга Федина.

С начала января коммунальщики выполнили 97 596 заданий по расчистке крыш от снега и наледи в Московской области.

Лишь за неделю они отработали 47 124 задачи. Их задачей было не просто выполнить задания для галочки, а исключить все риски.

«Ответственность в случае падения сосулек ляжет на УК, и рецепт здесь только один: увидел сосульку — уничтожь», — подчеркнула Федина.

Она уточнила, что Бронницы заняли второе место рейтинга, а Фрязино — третье. Также в топ-10 округов вошли Богородский, Серебряные Пруды, Пущино, Луховицы, Лыткарино, Королев и Электрогорск.