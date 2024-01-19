Подмосковье 19 января 2024, 15:04 Городские округа Подмосковья получили 115 дизельных генераторов для ВЗУ в прошлом году Медиабанк МО

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Дизельные генераторы для бесперебойного водоснабжения жителей получили 33 городских округа Московской области в 2023 году. Оборудование предназначено для установки на ВЗУ. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

«Одним из направлений работы нашего ведомства является передача движимого имущества, к которому относятся в том числе дизельные генераторы. Они будут использоваться в качестве источника электроэнергии в случаях нештатного отключения стационарной сети. Оборудование обеспечит надежную бесперебойную работу ВЗУ», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Дизельные генераторы автоматически запускаются в течение двух секунд после отключения электричества. Это позволяет поддерживать работоспособность системы в полном объеме.

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