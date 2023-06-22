Подмосковье 22 июня 2023, 16:06 Городская больница в Жуковском открыла около 50 вакансий пресс-служба Жуковской ГКБ

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Городская больница в Жуковском намерена принять на работу около 50 новых сотрудников. Начальник отдела кадров Оксана Смагина заявила, что медучреждение заинтересовано в терапевтах, врачах паллиативной помощи, среднем медперсонале, а также работниках ряда немедицинских специальностей.

«Помимо конкурентной заработной платы, официального оформления и всех предусмотренных ТК России гарантий, мы предлагаем дополнительные льготы и бонусы, например, участие в программе „Социальная ипотека“, частичная компенсация аренды жилья или содействие в получении места в детском саду», — рассказала она.

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Отмечается, что Жуковская больница входит в число крупнейших организаций-работодателей наукограда. На данный момент там трудятся свыше 1,3 тысячи человек. С перечнем открытых вакансий можно ознакомиться по ссылке.

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