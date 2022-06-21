Воробьев рассказал Путину о благоустройстве исторических городов Подмосковья

Жители Подмосковья очень позитивно воспринимают работы по благоустройству исторических городов. Об этом президенту России Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что благоустроенные исторические города привлекают в Московскую область большое количество туристов.

«Очень позитивно жители воспринимают восстановление и благоустройство исторических городов», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что благодарен президенту за предложение о выделении дополнительных 10 миллиардов рублей для финансирования проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях.

«Это означает, что в малых городах, в том числе Московской области, мы сможем навести порядок. Сегодня очень много людей отдыхают в Подмосковье — и это воспринимается просто очень и очень хорошо», — подчеркнул глава Московской области.

С предложением о выделении дополнительных средств для оплаты проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства пояснил, что речь идет о ежегодном выделении 10 миллиардов рублей в 2023 и 2024 годах.

Путин подчеркнул, что реализация проектов по созданию комфортной городской среды уже показала свою эффективность, поэтому необходимо ее продолжить.