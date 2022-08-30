Города Подмосковья вошли в топ-20 России по креативной активности

Креативную активность городов России оценили эксперты Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Они исследовали 197 муниципалитетов. В итоговый рейтинг вошли четыре города из Подмосковья.

Среди 20 лучших городов по креативной активности оказались Красногорск, Химки, Домодедово и Щелково. При этом Красногорск занял второе место, опередив Санкт-Петербург.

Как отметили в Минкультуры региона, в Подмосковье уделяют большое внимание развитию креативных индустрий. Так, на круглом столе Мособлдумы отметили необходимость разработки законопроекта, направленного на стимулирование предпринимательства в этой сфере.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в лидеры рейтинга экономической активности.