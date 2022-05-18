Города Подмосковья украсили миллионы цветов

Высадка цветов продолжается в Московской области. Полюбоваться яркими клумбами можно на городских площадях, в скверах и парках. Кроме того, цветы высадили вдоль дорог и пешеходных улиц.

«Цветочное оформление — один из основных средств украшения площадей, бульваров, скверов, улиц и парков. Традиционно, с конца апреля мы начали высадку цветов на городские клумбы. В настоящее время высажено

4 млн цветов. Всего этим летом подмосковные города украсят более 6 млн однолетних и многолетних растений. Яркие цветники будут радовать жителей Подмосковья до осени», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории Подмосковья находится четыре тысячи цветников. Их общая площадь составляет 240 тысяч квадратных метров.

К началу июня на городских цветниках планируют высадить более 70 видов растений. Чаще всего в Подмосковье сажают тюльпаны, бархатцы, петунии, георгины, бархотки, бегонии, гортензии, тагетисы, флоксы и фиалки. Это те цветы, которые хорошо себя чувствуют в климатических условиях региона.

Процесс подготовки цветников к украшению запустили еще в апреле. Городские службы приводили в порядок цветники и клумбы, готовили грунт. После высадки специалисты продолжают наблюдать за ростом цветов, контролируют полив и уход.