Города Подмосковья стали призерами национальной премии в области событийного туризма

Оргкомитет премии в сфере событийного туризма «Russian Event Awards 2018 года» отметил проекты городов Московской области и назвал их одними из лучших в стране. В Самаре прошел финал премии и награждение призеров. Подмосковье получило награды в 4-х номинациях, сообщил Комитет по туризму Московской области.

Всего для участия в премии было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Мероприятие прошло при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

Города Подмосковья удостоились пяти наград. Театральный фестиваль «Морозов» (Орехово-Зуево) занял 2-е место в номинации «Лучшее туристическое событие», посвященное году Театра в России. Фестиваль знакомит жителей города и гостей с культурным наследием русского мецената Саввы Морозова.

Жюри премии отметило «Календарь событий Серпухова» заслуженным 3-м местом в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

Туристско-информационные центры Московской области признаны одними из лучших муниципальных ТИЦ — организаторов туристических событий. По итогам голосования ТИЦ Раменского занял 2-е место, а туристско-информационный центр в Павловском Посаде удостоился 3-го места.

Павлово-Посадский фестиваль русских традиций «День пареной репы» получил специальный диплом за комплексный подход к реализации проекта «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Календарь мероприятий, который отобрал Комитет по туризму Московской области, можно увидеть на портале welcome.mosreg.ru.