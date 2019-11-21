Город в миниатюре. Пассажирам аэропорта Домодедово рассказали о достопримечательностях Егорьевска

Пассажирам аэропорта Домодедово рассказали о Подмосковье. Все желающие смогли подробнее узнать о Егорьевске, его достопримечательностях и даже сыграть в традиционную игру «куклы-кегли».

Обычно, чтобы отправиться в путешествие, нужно самому куда-то ехать. Но в этом случае Егорьевск приехал в аэропорт Домодедово. Город в миниатюре занимает всего два квадратных метра. И здесь представлена, так сказать, демоверсия путешествия по Егорьевску. Но этого вполне хватит, чтобы скоротать время перед рейсом и побольше узнать о Подмосковье.

«Многие в первый раз слышат, что это за Егорьевск такой. И где он тут в Москве расположен. И, когда мы говорим, что это юго-восток Подмосковья, конечно, у всех округляются глаза. Никто не слышал, что это за название такое и откуда оно произошло», — рассказала руководитель туристского информационного центра городского округа Егорьевск Дарья Жуланова.

Настоящий хит и на родине, и в аэропорту — старинная егорьевская игра «куклы-кегли», от которой произошел современный боулинг. Правила практически те же, но к ним добавили немного исторических атрибутов.

Источник фото: телеканал «360»

«Игра очень старая. Чуть ли не со Средних веков идет ее история, может еще и древнее. И играли и в Европе, и на Руси. Правила были различные. Также и инвентарь был самым простым. Это не просто фигурки. Это реплики экспонатов егорьевского музея. И они двойного назначения. То есть дети могли в них играть как в куклы, и также выбивать их как кегли», — рассказал ведущий методист Егорьевского музея Василий Сумин.

По его словам, для игры разработана история. Главный — боярин и его восемь дочерей, которых нужно отдавать замуж. Он дал указание Ивану выдать их побыстрей замуж. То есть игрок выбивал первую, та замуж первой и выходила. А боярина тоже нужно было выбить, потому что он держал приданое.

Для неазартных и творческих — роспись. Тоже с корнями, уходящими в начало 19 века. Такими узорами раньше украшали книги, а название «гуслицкий» этот орнамент получил в честь селения, где жили мастера.

Источник фото: телеканал «360»

«Издавна в нашем крае по берегам реки Гуслица селились старообрядцы. И славились они на всю страну перепиской церковных певчих книг. Книги эти украшались пышным барочными орнаментом, который получил свое название по имени волости — гуслицкий», — рассказала заведующая отделом развития Егорьевского музея Евгения Отченко.

Также она сообщила о старте проекта «Провинциальный эксперимент», где сотрудниками музея были изучены приемы, основные принципы этой росписи. А кроме того, они набрали мастериц, подготовили для них курсы и обучили. В результате появился оригинальный самобытный сувенир.

Кроме мини-путешествия в туристском информационном центре можно сразу же спланировать полноценные выходные в Егорьевске: какие посетить музеи, в какой гостинице остановиться и где пообедать.