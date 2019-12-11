Город, в котором будущее творят жители. Форум гражданских инициатив прошел в Волоколамске

В Волоколамске прошел форум гражданских инициатив «Говорят жители!». Здесь обсудили новые инициативы и проекты, выступили представители различных сфер. Как меняется Волоколамск и почему он может стать одним из лидеров экотуризма в Подмосковье, рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

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«Волоколамск — большие молодцы, за последнее время сделали большой шаг вперед. У нас у всех, у области один курс — курс президента. Президент говорит нам каждый день, что самое главное — это жители. Среди принципов губернатора есть самый главный, что житель всегда прав. Сегодня мы были на форуме, где собрались люди, которые обсуждают все проекты, которые реализуются в Волоколамске, — абсолютно все обсуждаются с людьми. И вот мы прошли с вами по нескольким галереям, и было приятно, что одна галерея — это уже реализация планов. И конечно, мы встретили фермеров, это уже известные люди, постоянные участники „Сыр. Пир. Мир“, и сейчас у нас будет зимний „Сыр. Пир. Мир“, 40 фермеров мы приглашаем в Истру на „Сказочное Рождество“», — сказала Наталья Виртуозова.

Также она напомнила, что именно Волоколамск стал победителем конкурса «Точки роста».

«Волоколамск — победители конкурса, который основал губернатор, это „Точки роста“, и они не просто победители, которым грамоту вручили, они еще получили 150 миллионов рублей — и они уже начали свою концепцию реализовывать», — отметила вице-губернатор Подмосковья.

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Особым притяжением для туристов, особенно для семейного отдыха, в Волоколамске станет ферма M2 в деревне Шульгино.

«Удивляет бесконечность интересов. Волоколамск — место отдыха для всей семьи. Начиная от самых сложных, героических страниц нашей истории — знаменитый наш памятник Героям-панфиловцам и заканчивая тем местом, где мы сейчас находимся. Это абсолютно новое место, где мы сейчас сидим, я здесь ни разу не была, ни разу об этом не слышала. Есть бизнесмены, которые построили здесь большой завод, и здесь у них свои фермы, свои поля — мы приехали на этот завод, все, что здесь производится, производится из своего же молока, из своего же мяса, которое здесь выращивается по очень жестким стандартам экологическим», — сказала Наталья Виртуозова.

Помимо фермы, М2 — еще и место притяжения отдыхающих. Ведь теперь сюда можно приехать со всей семьей на несколько дней, разместиться в комфортабельном доме и не только наслаждаться природой, но и вникнуть во все тонкости и нюансы фермерского хозяйства.

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«Владельцы откликнулись на нашу просьбу по развитию экотуризма. Рядом построили несколько домиков — это такой семейный домик, очень уютный — гостиная, кухня, спальня и детская комната. То есть сюда можешь приехать с детьми, обязательно с детьми, это место исключительно для семейного отдыха, как мне кажется. Взрослые могут пойти попариться в бане, а детям вообще здесь раздолье, они могут и просто пойти погулять на свежем воздухе, и детские площадки здесь есть. Но самое главное — они могут взять своих родителей или с экскурсоводом и пойти посмотреть — мы, городские жители, уже давно не отличаем коз от овец, а здесь, пожалуйста, можно посмотреть, как они пасутся, как несутся яйца, как пастеризуется молоко и как из молока производится так много — это и молоко, и йогурт, и сметана, и масло. Здесь через два дня, мне кажется, ребенок выйдет другим человеком», — рассказала Наталья Виртуозова.

Сегодня наша задача, и уверена, мы с ней справимся, — основной турист едет к нам на один день, нам, конечно, нужно его оставить на два-три дня. Вот домик, поселились, рядом усадьба Осташево с историей, царской историей, это Романовская усадьба. Недалеко совсем Волоколамск с кремлем, со своим музеем, проехать 20 минут — и ты у памятника Героям-панфиловцам с небольшим музеем, который, мне кажется, всех нас сегодня удивил Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области.

Как отметила Наталья Виртуозова, в Волоколамске никогда не успеваешь охватить все и ехать сюда нужно минимум на два-три дня.

«Конечно, мы еще не заехали в усадьбу, где гостила Наталья Гончарова. Экотуризм для Волоколамска — серьезная точка роста, я искренне так считаю. Когда ты сюда приехал и дальше выбираешь по интересам, так что минимум три дня ты тут точно будешь занят», — сказала вице-губернатор Московской области.