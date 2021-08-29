Город устремленный в будущее. Раменский городской округ отметил 95-летие

Празднование 95-го дня рождения прошло на 15 площадках Раменского городского округа. Одним из главных мест стал символ округа — ипподром. Он моложе города всего на 10 лет, а открывал его легендарный маршал Буденный.

Торжественные мероприятия начались с показательных выступлений конно-спортивной школы.

Среди других спортивных событий на дне городского округа были соревнования по гребле на озере Пионер. Старт спортсменам дали министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

На стадионе «Сатурн» в футбольном матче сошлись сборные Раменского городского округа и московского клуба звезд шоу-бизнеса StarMix. Победили хозяева поля, но артисты не обиделись и ушли готовиться к концерту.

К жителям округа с торжественной речью обратился глава муниципалитета Виктор Неволин.

«Нашему городу 95 лет. Раменское — город, который стремится в будущее. Город, в котором будет жить с каждым годом лучше и комфортнее. Мы сделаем все, чтобы так было. Всех с праздником», — заявил он.

Только спортивными соревнованиями торжества в городском округе не ограничились. На улице Карла Маркса прошла традиционная ярмарка местных производителей «Раменская марка». Купить можно все, начиная от фермерских продуктов, заканчивая обувью и одеждой.

Пока родители занимались покупками детей развлекали аниматоры. Благодаря обилию разных площадок столпотворения удалось избежать, хотя отпраздновать день рождения городского округа вышли все жители.

Праздничные выступления завершились концертом, который назвали «Трасса Р-95».