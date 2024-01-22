Подмосковье 22 января 2024, 13:50 «Город стал родным». Сложивший полномочия руководитель Лобни поблагодарил жителей за обратную связь Сложивший полномочия Игорь Демешко обратился к жителям Лобни с благодарностью @igordemeshko

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Игорь Демешко подвел итог работы на посту главы Лобни в своем Telegram-канале. Он поблагодарил коллег за мудрость и вовлеченность, а жителей — за активное участие в жизни городского округа и конструктивную критику.

«Я хочу поблагодарить всех вас за активность и небезразличную позицию в отношении города, который стал родным и для меня. Нам удалось провести большую работу в Лобне. Мы начали строительство крупных и необходимых для округа объектов социальной инфраструктуры, вели работы по оптимизации дорожной сети, открыли новые пространства для отдыха горожан», — написал Игорь Демешко в своем Telegram-канале.

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Он сказал, что за время работы на посту главы Лобни было много счастливых моментов, но была и конструктивная критика, за которую Демешко тоже благодарен.

«Также слова благодарности хочу сказать муниципальным депутатам. Их мудрость и вовлеченность в жизнь города не раз помогали найти правильное решение. За неполных два года мы выстроили конструктивные отношения между всеми ветвями власти, направленные на развитие города», — отметил бывший глава.

Игорь Демешко добровольно сложил с себя полномочия 20 января. Совет депутатов Лобни принял заявление, и 22 января утвердил в должности временно исполняющей полномочия главы округа Анну Кротову.

«Анна Владимировна — опытный и профессиональный руководитель. Уверен, что под ее началом жизнь в городе станет еще лучше, реализуемых проектов станет еще больше. Надеюсь, что созданные нами условия послужат прочным фундаментом для реализации будущих начинаний», — подчеркнул Игорь Демешко.

Он выразил уверенность, что Лобня покажет динамичное развитие и станет яркой звездой на карте Подмосковья.

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