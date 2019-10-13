Город молодых. Скейтпарк в Реутове откроется в начале ноября
«Представители молодого поколения на одном из личных приемов предложили идею создания современного скейтпарка для экстремальных тренировок. Предложение было услышано, и уже в первых числах ноября мы откроем новый спортивный объект в центральном городском парке», — рассказал глава Реутова Станислав Каторов.
Сейчас уже установлена специальная рампа для катания на роликовых коньках и досках, вокруг нее завершается благоустройство территории, чтобы сделать тренировки комфортными и безопасными.
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«Реутов является достаточно молодым городом как по своей истории, так и по возрасту жителей, который в среднем составляет 35-40 лет, поэтому вполне естественно, что в этой и более младшей категориях преобладают увлечения активными видами спорта», — добавил глава городского округа.
Представители молодого поколения уже имели возможность испытать новый спортивный объект на практике.
«Задолго до официального открытия мы опробовали горки и подъемы на новой рампе. Она выполнена по современным спортивным стандартам и обеспечивает безопасное и по-настоящему крутое исполнение всех элементов экстремального катания», — оценил качество нового скейтпарка один из юных спортсменов Егор Чибиряев.