Фестиваль для активных. «Город мам» объединил семьи со всего Подмосковья

В Одинцове прошел интерактивный фестиваль для молодых семей «Город мам». На него приехали семьи со всей области.

Источник фото: телеканал «360»

На фестивале организовали пять развлекательных зон. Гости могли и выпить кислородный коктейль, и посмотреть цветочные танцы. Не забыли и про детей — для них подготовили мастер-классы.

А пока ребята были заняты своими делами — родители времени не теряли. Для них подготовили лекции с врачами и психологами.

Источник фото: телеканал «360»

«Самая главная цель фестиваля — сделать доступным посещение таких мероприятий, где можно хорошо провести время с семьей. И здесь такое kids friendly пространство, где можно даже оставить малыша с няней и пойти на какую-то лекции полезную, пообщаться с подругами», — рассказала Оксана Артюхина, председатель областной организации «Супер мамочки Одинцово».

Источник фото: телеканал «360»

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Устроили на фестивале и благотворительную ярмарку «Мама-маркет». Все изделия женщины создавали своими руками.

Кстати, «Город мам» прошел уже в четвертый раз. И с каждым годом фестиваль становится популярнее.