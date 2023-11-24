Подмосковье 24 ноября 2023, 16:56 Горнолыжный сезон в Подмосковье начнется 24 ноября Министерство культуры и туризма МО

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Горнолыжные курорты Подмосковья начнут открывать с 24 ноября. Первым из них станет «Волен» в Дмитрове, три склона которого заработают с 18:00.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, 25 ноября также откроются два склона в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитрове, где традиционно тренируются сборные России.

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«Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

В понедельник, 27 ноября, начнется сезон на курорте «Сорочаны». Там оборудованы современные трассы, работают отели, рестораны и прокат, а в первый день декабря заработает склон № 1 в «Горнолыжном Клубе Целеево».

По данным министерства, в прошлом сезоне горнолыжные курорты Подмосковья посетили почти 1,2 миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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