Жители Сабурово предложили сделать на месте закрытого полигона горнолыжный курорт

Мусорный полигон «Сабурово» в Щелковском городском округе закрыли спустя 17 лет работы. Накопленные горы мусора местные жители просили убрать давно и теперь их желание сбылось. Жительница деревни Сабурово Наталья Вединеева в беседе с «360» сказала, что раньше шутка про горы не вызывала улыбок, а после закрытия полигона радость можно не скрывать.

«Можно сказать, да, что мы живем в горах. Эта шутка раньше улыбки не вызывала, а теперь все, выдохнули. Закрыли наконец», — заявила она.

Теперь весь мусор, который возили на полигон отправляется на комплекс переработки отходов «Север» в Сергиево-Посадском городском округе. Там все сортируют, обрабатывают, часть вторсырья отправляют на переработку.

Теперь требуется время, чтобы очистить холмы полигона от мусорных гор. «Сабурово» был одной из последних свалок в Московской области. До конца года их закроют все.

Мусор отправят на комплексы переработки отходов. Пока их только восемь, а в следующем году их количество увеличится до 11.

На закрытом полигоне «Сабурово» в 2021 году начнут восстанавливать землю. Местные жители уже заявили, что там нужно открыть горнолыжный курорт. По их словам, закрытие свалки стало настоящим предновогодним чудом.