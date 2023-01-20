Подмосковье 20 января 2023, 10:32 Горнолыжный курорт «Сорочаны» стал самым посещаемым в Подмосковье с начала зимы

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Более 400 тысяч человек побывали на горнолыжных курортах Подмосковья с начала зимы. «Сорочаны» снова оказались самыми посещаемыми.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, курорт в Дмитровском округе принял свыше 113 тысяч лыжников с начала сезона. Как и в прошлом году, это самая популярная локация региона.

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Высоким спросом у жителей и туристов пользовался и спортивный парк в Дмитрове «Волен и Степаново» — здесь почти 100 тысяч гостей. Горнолыжный комплекс «Лисья гора» в Балашихе принял почти 60 тысяч спортсменов, еще 40 тысяч покатались на склонах клубов Леонида Тягачева (Дмитров) и Гая Северина (Раменское).

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В этом сезоне горнолыжные курорты Подмосковья начали работать с 25 ноября. В регионе подобных 20 локаций, которые расположены в 13 городских округах.

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