Подмосковье 21 августа 2023, 11:52 Горнолыжный комплекс с открытым бассейном построят под Истрой к 2025 году Unsplash

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Центр содействия строительству Подмосковья принял на сопровождение новый проект от «СК Вектор-В». Инвестор планирует построить в городском округе Истра горнолыжный комплекс с отелем и открытым бассейном.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что инвестиции в проект составят около 150 миллионов рублей. Точкой притяжения туристов станет горнолыжный спуск длиной 200 метров, который оборудуют системами искусственного оснежения. Рядом, на площади более трех тысяч квадратных метров построят отель на 30 номеров, ресторан, спа-зону с открытым бассейном и модульные дома для размещения отдыхающих. Проект планируется реализовать к 2025 году.

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Персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья поможет инвестору на всех стадиях реализации проекта, подготовит подробную дорожную карту, устранит административные барьеры при получении согласований и разрешений. Попасть на сопровождение ЦСС возможно на любой стадии строительства — от идеи или уже перед самым вводом объекта в эксплуатацию.

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