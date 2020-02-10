Горнолыжные «Старты мечты» для особенных детей впервые пройдут в Подмосковье

Соревнования «Старты мечты» для особенных детей состоятся в Московской области 26 февраля. Они проводятся в рамках крупнейшей в России программы терапевтического спорта «Лыжи мечты».

В соревнованиях по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, аутизм и синдром Дауна) в конце зимы примут участие более 50 детей из 11 муниципальных образований Подмосковья.

В российских регионах «Старты Мечты» проводятся уже пятый год, но в Московской области — впервые. Главная задача соревнований — пропаганда активного образа жизни среди детей-инвалидов, а также изменение отношения общества к особенным детям и демонстрация примеров жизненной стойкости.

Проект находится под личным контролем губернатора региона Андрея Воробьева. Гостями мероприятия станут представители реабилитационных центров, благотворительных фондов и общественных организаций, члены экспертного совета программы «Лыжи Мечты».

Источник фото: официальный сайт организации

«Старты мечты» пройдут 26 февраля на территории горнолыжного курорта «Черневская Горка» по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом № 33. Торжественное открытие намечено на 12 часов.

Программа «Лыжи мечты» превращает сложную реабилитацию в игру. Дети из больничных палат выходят на горнолыжные склоны и роллердромы. Организаторы уверены, что кататься на горных лыжах может каждый. Тысячи детей и взрослых с особенностями развития покоряют горнолыжные склоны по всей стране.