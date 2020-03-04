Горнолыжные соревнования прошли в Подмосковье. Более 200 участников боролись за победу

На горнолыжных склонах Дмитровского городского округа прошли соревнования за призы губернатора. Более 200 лыжников младше 16 лет боролись за победу.

Трассу перед соревнованиями привели в порядок. Участники подготовились основательно — полная экипировка и настрой на победу. Никакие сложности ребят не пугали, все приехали побороться за призы и показать все, на что способны.

«На склонах может быть всякое. Конечно, можно и флажком получить. Но в экипировке спортсменов предусмотрена специальная защита. Сами участники соревнований ребята опытные и знают, как справиться со всеми сложностями», — отметил Андрей Шихалев, руководитель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Московской области.

Таких массовых стартов в этом году на склоне уже не будет. Лыжи пора зачехлять, а самим горнолыжникам — ждать новой зимы.