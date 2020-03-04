    04 марта 2020, 17:53

    Горнолыжные соревнования прошли в Подмосковье. Более 200 участников боролись за победу

    Александр Акишин, Алена Собкалова

    На горнолыжных склонах Дмитровского городского округа прошли соревнования за призы губернатора. Более 200 лыжников младше 16 лет боролись за победу.

    Трассу перед соревнованиями привели в порядок. Участники подготовились основательно — полная экипировка и настрой на победу. Никакие сложности ребят не пугали, все приехали побороться за призы и показать все, на что способны.

    «На склонах может быть всякое. Конечно, можно и флажком получить. Но в экипировке спортсменов предусмотрена специальная защита. Сами участники соревнований ребята опытные и знают, как справиться со всеми сложностями», — отметил Андрей Шихалев, руководитель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Московской области.

    Таких массовых стартов в этом году на склоне уже не будет. Лыжи пора зачехлять, а самим горнолыжникам — ждать новой зимы.