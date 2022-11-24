24 ноября 2022, 22:48
Горнолыжные курорты в Дмитровском округе начнут работать 25 ноября
В Дмитрове 25 ноября зимний сезон откроют горнолыжный клуб Леонида Тягачева и спортивный парк «Волен». Об этом сообщила пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Московской области.
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В горнолыжном клубе Леонида Тягачева сезон стартует 25 ноября в 17:00. Здесь будет открыт склон № 3, для посетителей будут работать прокат, ски-сервис, термозона, кафе «Старт», «Фреш» и гостиница.
В парке «Волен» открытие зимнего сезона состоится в 18:00. Для горнолыжников и сноубордистов начнут работать склоны № 5, 6 и 7.
Также в Московской области для любителей горнолыжного спорта в этом году будут работать базы «Сорочаны», «Целеево», «Яхрома» и «Степаново». Всего в регионе будет действовать 18 горнолыжных курортов.
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