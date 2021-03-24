Горнолыжные курорты Подмосковья вошли в десятку лучших для закрытия сезона

Сразу три горнолыжных курорта Московской области вошли в топ-10 российских площадок для закрытия зимнего сезона. Рейтинг составил портал «ТурСтат» по итогам голосования более 10 тысяч пользователей.

Первую строчку заняли горные курорты Сочи, такие как «Роза Хутор». Зимой 2020–2021 годов на сочинских спусках прокатились свыше 500 тысяч туристов, сообщил портал.

На втором месте «Шерегеш» из Кемеровской области. Замыкает тройку «Белокуриха» в Алтайском крае.

Далее идут «Большой Вудъявр» и другие горнолыжные базы в Хибинах Мурманской области. На пятом месте курорт «Банное» в Башкирии.

Подмосковные горнолыжные центры «Сорочаны», «Степаново» и «Яхрома» оказались на шестой строчке рейтинга.

В десятку лучших также вошли курорты Камчатки, Южно-Сахалинска, Карачаево-Черкесии и Республики Алтай.

«Сорочаны», «Степаново» и «Яхрома» находятся в Дмитровском районе Подмосковья. «Сорочаны» — один из самых популярных и больших курортов недалеко от столицы.

«Яхрома» прекрасно подойдет для семейного катания. Там же расположен аттракцион «Тобоган», похожий на американские горки.

«Степаново» находится в одноименной деревне недалеко от города Яхрома.